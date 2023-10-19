Muhtarlar Günü etkinliklerle kutlandı

UŞAK - Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, muhtarlar günü nedeniyle mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, muhtarlar günü nedeniyle mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek program düzenlendi. Programa Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ertan Keleş, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Konuşmasına Filistin'e yapılan katliamı kınayarak başlayan Vali Ergün, "Gazze'de bir devlet kimliğine bürünmüş ama devlet olamamış bir cani örgütün Filistin halkına uyguladığı, insanlıkla uyuşmayan katliamı şiddeti nefretle kınıyorum. Demokrasi denince akla ilk yereldeki demokrasidir. Ulusa doğru demokrasiler, yerelde kazanılan demokratik aktivitelerin ve kazanılan sonucunda varılmış adlardır. Ülkemizde de ilk temel taşları yerel seçimlerde oluşmuştur. Bundan dolaysıda muhtarlarımız olmuştur. Bugün binlerce köy ve mahalle muhtarlarımızdan bu önümüzdeki yerel demokrasinin en güçlü temsilcileri olarak sizlerle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz ve vatandaşlarımızın en ince ayrıntısına kadar sorunlarına ulaşma imkanı elde ediyoruz. Bu açıdan biz muhtarlarımızı bizden ayrı ve farklı sadece talep eden makam insanlar olarak değerlendirmiyoruz. Muhtarlar bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız, sizler köyünüze, mahallenize yapılacak olan yol, içme suyu bunun gibi alt yapı hizmetleri değil eğitim, tarım ve güvenlik hizmetleri başta olmak üzere bu alanlardaki sizlerle başarımız sizlerle kuracağımız güzel koordinasyon, diyalog ve iş birliğine bağlıdır. Bu dönemin bilincinde olarak sizlerden de beklentimiz bir devlet memuru olarak adaletle, eşitlikle köy ve mahalle halkına yaklaşmak ve köylünün ve mahallede olan vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek ilgili koordinasyon kurarak devletin kaynaklarını da en iyi şekilde kullanmak biçimiyle bu hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmaktır." dedi.

Vali Ergün'ün konuşmasının ardından konuşma yapan Başkan Çakın ise, "Türkiye olarak Dünya'daki tüm mazlumlara sahip çıkan bu politikamızın devam edebilmesi için bizlere düşen ilimizde düzenli çalışmak ve işimizi en iyi şekilde yapmak. Kaynaklarımızı memleketimiz için insanlarımız için kullanarak güçlü bir Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'ni sağlayabildiğimiz takdirde Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi oluşturabildiğimiz zaman bu gibi insanlıktan nasibini almamış devletlerin bu gibi zulümlerine engel olmak ancak o zaman mümkün oluyor. Bizde işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz" dedi.