Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler, Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Önlü ve beraberindeki muhtarlar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler, Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Önlü ve Tepebaşı ile Odunpazarı ilçesi mahalle muhtarları Büyükerşen ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce'nin de yer aldığı ziyarette Büyükerşen nazik ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür ederek, "Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil ediyor ve halkımız ile devlet kurumları arasında çok önemli bir köprü vazifesi görüyor. Sizlerin şahsında tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum. Her zaman sizlerin yanındayız" dedi.

Güler, Önlü ve beraberindeki muhtarlar da verdiği destek nedeniyle Büyükerşen'e teşekkür ettiler. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğrafla tamamlandı.