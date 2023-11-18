Muhtarlar, APEK Başkanı Karasakal'ı ziyaret etti

Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Cihan Çakırsoy ve beraberindeki muhtarlar, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi (APEK) Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Karasakal'ı ziyaret etti. Ziyarette, ilçede çiftçilerin yaşadığı bazı sorunlar ve kooperatifin yaptığı çalışmalar konuşuldu.

Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Cihan Çakırsoy ve beraberindeki muhtarlar, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi (APEK) Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Karasakal'ı ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede çiftçilerin yaşadığı bazı sorunlar ve kooperatifin yaptığı çalışmalar konuşuldu.

Çakırsoy, ilçede tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerin olduğunu, bu vatandaşların isteklerini ve yaşadıkları sorunların çözüme kavuşması kapsamında bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, gösterdiği alakadan ötürü Karasakal'a teşekkür etti.

Karasakal da çalışma alanlarında ilk görüştükleri kişilerin muhtarlar olduğunu, onların fikir ve görüşlerini aldıklarını, muhtarların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.