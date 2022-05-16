Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma ekibindeki Yıldız'ın &quot;helikopter kazasında&quot; tanık olmadığı bildirildi - Haberler

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma ekibindeki Yıldız'ın "helikopter kazasında" tanık olmadığı bildirildi

AA - Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma ekibindeki Yıldız'ın 'helikopter kazasında' tanık olmadığı bildirildi

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan ve ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Erol Yıldız'ın, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazalarıyla ilgili ifadesine başvurulduğu, 23 Mayıs'ta da yine aynı konu...

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan ve ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Erol Yıldız'ın, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazalarıyla ilgili ifadesine başvurulduğu, 23 Mayıs'ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı bildirildi.

TBMM Koruma Daire Başkanlığından edinilen bilgiye göre, geçmişte Yazıcıoğlu'nun koruma ekibinde bulunan, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru Yıldız'ın, helikopter kazasının meydana geldiği gün Yazıcıoğlu'nun yakın ekibinde yer almadığı belirtildi.

Yıldız'ın bu olayla ilgili ifadesinin alınmasının söz konusu olmadığı öğrenildi.

Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazalarıyla ilgili ifadesine başvurulan Yıldız'ın, 23 Mayıs'ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem yürütülüyor.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

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