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Muhittin Böcek: "Türkiye önemli bir siyaset adamına veda etti"

Politika Haberleri

Muhittin Böcek: 'Türkiye önemli bir siyaset adamına veda etti'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Böcek, "Partimizin eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekilimiz, değerli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ı kaybettik. Türkiye önemli bir siyaset adamına veda etti. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" dedi

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara'daki evinde vefat etmesini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Böcek, 84 yaşında hayatını kaybeden Deniz Baykal için mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekilimiz, değerli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ı kaybettik. Türkiye önemli bir siyaset adamına veda etti. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun."

Deniz Baykal, 11 Nisan 2019 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etmiş ve görevinde başarılar dilemişti. Deniz Baykal, 15 Şubat Çarşamba günü Antalya'da defnedilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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