Muhittin Böcek: Türkiye'nin en borçlu belediyesini aldık

Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Antalya İl Kongresi'nde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "4 buçuk yılda Türkiye'nin bütçesine göre en borçlu belediyesini aldık. Çalmadan, çaldırmadan ihalelerimizi şeffaf bir şekilde yaptık. Ne günü geçmiş emekçilere borcumuz ne kurum ve kuruluşlara borcumuz var" dedi.

CHP Antalya 38. İl Kongresi, bugün saat 11.30'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde başladı. Kongre'de konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek şunları söyledi:

"Bugüne kadar kimseyi ötekileştirmeden Gazi Paşa'dan, Kaş'a kadar 19 ilçe belediye başkanı demokrasi inancımızla ötekileştirmeden kentli adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Gittiğimiz ilçelerimizde iş ihtiyacı olan gençlerimizi, kadınlarımızı ilçe başkanlarımızın söylediği kefil olduğu şekilde, liyakatli olduğu şekilde işe aldık. Ben hiçbir ilçede gidip kendim birilerini işe almadım. Başta gençlerimiz olmak üzere çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Önümüzdeki yerel seçimlerde 8 olan belediye başkanı sayımızı arttırmak için meclis üyesi sayımızla ilgili meclisimizde gördüğünüz gibi zaman zaman sıkıntılar yaşadığımız her türlü baskıya rağmen zor günlerden geçtiğimizi hepiniz bilirsiniz ama biz halka hizmeti, hakka hizmet olarak bildik, aynı azimle çalışmaya devam ediyoruz.

"TÜRKİYE'NİN EN BORÇLU BELEDİYESİNİ ALDIK"

Türkiye'yi sarsan ve çok üzüntü içerisinde olduğumuz 11 ilimiz içerisinde deprem yaşadık. 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. O deprem olmasaydı yine imar affıyla ilgili çalışmaların olduğunu hepimiz de bilmekteyiz… Bazen yeri geldi 'Nerede bu CHP'li belediyeler?' diyenler oldu. Bizi göremeyenler oldu. Biz o gün itibariyle başta genel başkanım ve yardımcıları ile birlikte bütün parti büyüklerim 11 ilimizde hepimiz görev aldık. Kısacası 4,5 yılda Türkiye'nin bütçesine göre en borçlu belediyesini aldık. Çalmadan, çaldırmadan ihalelerimizi şeffaf bir şekilde yaptık. Ne günü geçmiş emekçilere borcumuz ne kurum ve kuruluşlara borcumuz var. Bundan sonra da hiçbir kurum ve kuruluşa borcumuz olmadan köylüsüyle, çiftçisiyle hep birlikte ilçe belediyelerimizde belediye başkanlarımızın da sayısını arttırarak yeni kongrenin hayırlı olacağı düşüncesiyle öncelikle il başkanlığında yarışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.