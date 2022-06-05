Muhasebecilerde seçim heyecanı - Haberler

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda (BSMMO) seçim heyecanı yaşanıyor.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulu, BAOB Yerleşkesinde yapıldı. Muhasebecilerin, ilçe belediye başkanlarının ve STK'ların yoğun katılı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, "3 yıl önce sizlerden aldığımız yetki ile göreve geldik. Sizden aldığımız yetkiyi yeni arkadaşlarımıza devrederken, gözümüz arkada kalmayacak. Odamız, en parlak dönemini yaşadı. 350 bin lira destekle kolları sıvadık. Şu anda odamızı, 3 milyon Lira ile yeni yönetime devrediyoruz. Elbette erken ayrılmanın hüznünü ve burukluğunu hissetmiyor değiliz. Ancak ödünsüz savunduğumuz demokrasimizin, geleneklerimizin, çağdaş ilke ve değerlere bağlılığımız bir değeri olarak görüyoruz. Bu demokrasinin tüm Türkiye'yi sarıp sarmalayacağına inanıyoruz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Brokratik sorunların her geçen gün değişik ve farklılık göstermesi sonucu zor günler yaşadığınızı tahmin edebiliyorum. Ancak umarım bunlar kısa zaman içerisinde giderilir. Buradan birlik ve beraberlik içerisinde çıkacak bir genel kurul olur" şeklinde konuştu.

Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkan Adayı Fatih Arslan, "Bu dönem gelişim değişim ile başlayacaktır. Seçimlerde herkes demokratik hakkını kullansın. Grubuna ve sandığına sahip çıksın. Aida çeşitlendirilmesiyle ilgili çalışmalarımız olacak. 65 yaş üzeri mesleği fiilen icra etmeyen meslektaşlarımızdan aidat alınmasına karşıyız. Ayrıca mesleğe ilk adımını atanlar için ilk 3 ay indirimli aidat uygulamasını hayata geçireceğiz" dedi.

Çağdaş Muhasebeciler Grubu Başkan Adayı Hüseyin Halil ise, "Pandemi ile ilgili tüm kayıt ve işlemler meslektaşlarımızın üzerinden geçtiği halde hiçbir destekten faydalanamadıkları gibi, almadıkları ücretlerin katma değer vergilerini ödemek zorunda kaldılar. Yine pandemi döneminin başından sonuna kadar, mücbir sebep hallerinin kabul edilmemesi, onların hasta hasta işlerini yapmaya devam etmesi veya işlerinin gecikmeye kalıp meslekte akamete uğramalarına seep oldu. Sorumluluk raporları meslektaşlarımızın canın yakıyor. Özellikle sorumluluk raporlarıyla ilgili çalışmalarımız olacak. Ayrıca yeni dönemde sosyal tesis açacağız" şeklinde konuştu.

Seçimler 5 Haziran 2022 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında BAOB Yerleşkesi Zemin Kat Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Politika