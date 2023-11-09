Muharrem İnce'ye yönelik sahte sosyal medya paylaşımları davası başladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımları sebebiyle "Ankara Kuşu" adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasından yargılanmalarına başlandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Yaşar ve Koçak ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından İnce'nin avukatı müvekkilinin suçtan zarar gördüğünü belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Daha sonra savunması alınan sanık Yaşar, üzerine atılı suçlamayı reddetti, FETÖ ile ilgili bir bağlantısı olmadığını savundu.

Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden ve "Terör örgütüyle irtibatım yok, göz temasım bile yok." diyen Yaşar, beraatını talep etti.

Sanık Koçak da "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçunu işlemediğini, İnce'ye ait olduğu iddia edilen sahte video görüntülerini ve dekontu herhangi bir mecrada paylaşmadığını savundu.

Sosyal medya hesaplarının herkese açık olduğunu ifade eden Koçak, "İnce ile alakalı bir paylaşım yapmadım. Gerekli inceleme yapıldığında zaten bu konular ile ilgili hiçbir paylaşımım olmadığı görülecektir. Beratımı talep ediyorum." dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında geçmişte yürütülen FETÖ soruşturmalarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi.

Mahkeme, İnce'nin avukatının davaya katılma talebini, "suçtan doğrudan zarar görme ihtimali bulunmadığı" gerekçesiyle reddetti.

Dava, 22 Şubat 2024'e ertelendi.

İddianameden

İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt üye ve yöneticilerinin illegal yollarla yurt dışına kaçtıkları, bulundukları ülkede sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine paylaşım ve dezenformasyon haberler yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları belirtildi.

Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik sahte müstehcen görüntüler ve dekontların provokasyon ve tehdit amacıyla sosyal medyada dolaşıma sokulduğu ifade edilen iddianamede, firari FETÖ mensupları tarafından daha fazla kitleye ulaşması amacıyla paylaşılan bu görüntülerin, şüpheliler tarafından da yayıldığı anlatıldı.

İddianamede, Yaşar ile Koçak'ın "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.