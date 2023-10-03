Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan sosyal medya hesabının kullanıcıları hakim karşısına çıkacak

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak, 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan ' Ankara Kuşu' adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak, 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan ' Ankara Kuşu' adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak, mayıs ayında polis ekiplerince yakalanıp, mahkemece tutuklandıktan sonra geçen ay tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 9 Kasım 2023'te görülmesine karar verdi.