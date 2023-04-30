Muharrem İnce Pendik'te vatandaşlarla buluştu

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Pendik'te seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. İnce, gençlere yurtdışına gitmelerini ancak memleketlerine geri dönmelerini söyledi ve ülkenin sorunlarına çözüm önerileri sundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Pendikliler ile buluştu. Muharrem İnce, Marmaray yaya alt geçidini kullanarak Gazipaşa Caddesi'ne geldi. Vatandaşlar İnce'yi ellerindeki pankartlar ve Türk bayraklarıyla bekledi. İnce, vatandaşlar ile cadde boyunca yürüdü ardından da seçim otobüsünden vatandaşlara seslendi.

"3 'A' İLE YÖNETECEĞİZ MEMLEKETİ AKIL, ADALET VE AHLAK"

" PAZARTESİ GÜNÜ CHP'Yİ TERK EDECEKLER"

Konuşmasına devam eden İnce, "İlk 4 sıra CHP'li. Diğerleri Deva'lı, Gelecek'li, Saadet'li. Benim 40 yıllık emeğim var CHP'de. Ama 77 kişi var listelerde. Hepsi var her çeşidi. Siz oy vereceksiniz onlar seçilecek. Pazartesi günü CHP'yi terk edecekler. Ben memleket partisini kurmasaydım CHP üyesi olsaydım, Çankaya'da oturuyorum. Dördüncü sırada Sadullah Ergin var. Ben Sadullah Ergin'e oy vermem. Pazarlık hiç bitmez. Milletvekili listelerini verdi. Sırada Bakanlık var sırada ihaleler var. Ver Allah ver." diye konuştu.