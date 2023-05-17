Muharrem İnce'nin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturmada 1 kişi tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı, 12 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı, 12 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımların ardından cumhurbaşkanı adaylığından çekilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. 'Şantaj', 'tehdit', 'belgede sahtecilik', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023