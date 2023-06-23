Muharrem İnce'nin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında, 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 10 Mayıs'ta 'www.twitter.com' isimli sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandığı hatırlatıldı. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi' başlıklı 160'ıncı maddesinde düzenlenen; 'Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.' hükmü hatırlatılarak, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'şantaj', 'tehdit' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resmen soruşturmaya başlanılmıştır" denildi.

Söz konusu iddianame, Ankara 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.