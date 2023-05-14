Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu 1'inci çıktı.

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. İnce'nin de oy verdiği 4617 numaralı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 296, Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Sinan Oğan'a 12 ve Muharrem İnce'ye ise 3 oy çıktı.