Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme dilekçesi YSK'ya teslim edildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğine ilişkin dilekçesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından daha önce basımı yapılan oy pusulasında bir değişiklik olmayacak.