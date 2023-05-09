Muharrem İnce: Muhalefet 21 yıldır Erdoğan'ı yenemedi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, muhalefetin 21 yıldır Erdoğan'ı yenemediğini belirterek, "Trollerinizle bana çatıyorsunuz. Utanmanız lazım. Tekrar soruyorum; engel mi oluyorum, yardımcı mı? Ben seçimi ikinci tura bıraktırıyorum. Hata yapıyorsunuz troller, ben olmazsam Erdoğan birinci turda seçimi kazanıyor" dedi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, muhalefetin 21 yıldır Erdoğan'ı yenemediğini belirterek, "Trollerinizle bana çatıyorsunuz. Utanmanız lazım. Tekrar soruyorum; engel mi oluyorum, yardımcı mı? Ben seçimi ikinci tura bıraktırıyorum. Hata yapıyorsunuz troller, ben olmazsam Erdoğan birinci turda seçimi kazanıyor" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Denizli'de Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda basın toplantısı düzenledi. Partililerin de katıldığı toplantıda konuşan İnce, bu seçimde belirleyici olan unsurlardan birinin HDP, diğerinin ise CHP listelerindeki 77 kişi olduğunu belirtip, bu listelerde eski AK Parti'lilerin yer aldığını söyledi. İnce, "Daha önceki seçimlerde 'Stratejik oy kullanıyoruz' dediniz. 2011'de MHP baraja takılmasın diye MHP'ye oy verdiniz. 2015'te HDP baraja takılmasın diye HDP'ye oy verdiniz. Bu seçimde Memleket Partisi mutlaka Meclis'te olmalıdır. CHP listelerinden seçilen eski AK Parti'lilerin yeniden AK Parti'ye gitmeyeceğinin, Anayasa değişikliği için 360 milletvekili bulmayacağının garantisini kimse veremez. Çankaya'da Sadullah Ergin var. Bir tane de Denizli'de var; CHP'nin 3'üncü sıra adayı. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum; hata yaparsınız. Bunun 5 yıllık dönüşü yok. Bas oyunu Memleket Partisi'ne, Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler bu memleketin sigortası olsun. Memleket Partisi, Türkiye'nin sigortasıdır. CHP listeleri yanlış şekillenmiştir. Başta Sadullah Ergin olmak üzere bu 77 kişi yanlıştır. 'Davutoğlu'nu, Babacan'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yaparsan hesap soramazsın' dedim. Partiden pazartesi günü ayrılacaklar. Ben o partiye 40 yıl hizmet ettim, korumak için iyi niyetle söyledim" ifadelerini kullandı.

İnce, toplantının ardından Delikliçınar Meydanı'nda esnafı ziyaret ederek, kentten ayrıldı.