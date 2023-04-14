Muharrem İnce: İftiralara boyun eğmeyeceğiz

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Şeytan taşlamaktan tavaf edemiyoruz. İftiralar, karalamalar, sahte belgeler havalarda uçuşuyor ama bunlara asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize'de partisinin milletvekili aday tanıtımı programına katıldı. Muharrem İnce, buradaki konuşmasında, sloganlarının, 'Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan' olduğunu söylerek, "Türkiye'nin 3 H'ye ihtiyacı var. Huzura, hakkaniyete, hukuka ihtiyacı var. Memleket Partisi olarak 3 H'yi getireceğiz. Türkiye'nin 3 A'ya ihtiyacı var. Adalet, ahlak ve akla ihtiyacı var. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket. İlk kez Rize'de dedemin, anneannemin memleketinde, partimizin işaretini gösteriyorum. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Biz üçüncü yoluz. Ölüm mü, sıtma mı? İkisi de değil. Patlamış lastiği, patlamış lastikle değiştirmeyeceğiz. Biz üçüncü yoluz, millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar bu işaretle dolacak. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek" dedi.