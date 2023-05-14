Muharrem İnce: Her birine dava açacağım

'HER BİRİNE DAVA AÇACAĞIM'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkındaki sahte video ve belgelere ilişkin de "Bunları ortaya çıkaran, montaj yapan FETÖ. Bunu yayanlar var ya her birine dava açacağım. Sırf siyasi gerekçelerle beni yıpratmak için eski arkadaşlarım dahil hepsini tek tek avukatlarım tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa her birine dava açacağım. Binse bin, 5 binse 5 bin, 10 binse 10 bin. Böyle bir dünya yok. Şerefimi, onurumu, Türk adaletine bıraktım. Böyle bir dünya, böyle bir alçaklık olamaz. Hepsi sahtedir, hepsi FETÖ tarafından yurt dışında üretilmiş, Türkiye'ye servis edilmiş" diye konuştu.