Muharrem İnce, hastanede tedavi gördü

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördü.

Ankara'da rahatsızlanan Muharrem İnce, hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen İnce, hastanede çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaşıp, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp 'geçmiş olsun' dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim" dedi.