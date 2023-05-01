Muharrem İnce: FETÖ'nün hedefinde ben varım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ'nün kendisiyle ilgili her gün sahte dekontlar, belgeler ve montaj videolar yayınladığını söyledi.

"SAHTE EVRAKLAR FETÖ'NÜN UZMANLIK ALANIDIR"

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bağcılar Çarşı Caddesi'nde seçim çalışmalarında bulundu.

"BUNUN İKİNCİ TURU DA VAR"

"BAĞCILARI DA VAR BUNUN, ESENLER'İ DE VAR"

"Türkiye ya da İstanbul, Şişli'den, Beşiktaş'tan, Kadıköy'den, Bakırköy'den ibaret değildir" diyen İnce, "Bağcıları da var bunun, Esenler'i de var. Bugün Bağcılar sokaklarında müthiş bir ilgiyle karşılandık. Teşekkür ediyorum Bağcılarlı sakinlerimize" diye konuştu. İnce daha sonra bir kafede vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti.