Muharrem İnce: FETÖ'nün hedefinde ben varım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada FETÖ'nün kendisi hakkında sahte belge ve videolar ürettiğini belirtti. Ayrıca FETÖ'nün sahtekarlık konusunda uzmanlaştığını ve bu konuda Türk ordusunu çökerttiğini söyledi.

"SAHTE EVRAKLAR FETÖ'NÜN UZMANLIK ALANIDIR"

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bağcılar Çarşı Caddesi'nde seçim çalışmalarında bulundu.

"BUNUN İKİNCİ TURU DA VAR"

"BAĞCILARI DA VAR BUNUN, ESENLER'İ DE VAR"

"Türkiye ya da İstanbul, Şişli'den, Beşiktaş'tan, Kadıköy'den, Bakırköy'den ibaret değildir" diyen İnce, "Bağcıları da var bunun, Esenler'i de var. Bugün Bağcılar sokaklarında müthiş bir ilgiyle karşılandık. Teşekkür ediyorum Bağcılarlı sakinlerimize" diye konuştu. İnce daha sonra bir kafede vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti.