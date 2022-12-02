Muharrem İnce: Esad'a mektup yazdım ama benimle görüşmedi (2)

'BENİ YÜZÜSTÜ BIRAKTILAR'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne merkezdeki esnafı ziyaret etti. İnce, ziyaret sırasında esnaftan birinin, 2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki "Adam kazandı" söylemini hatırlatarak "Ayıp ettiniz" demesi üzerine o geceyi anlattı. İnce, "Seçimlerde arkadaşlarıma sordum; arkadaşlarım, 'YSK bir yanlış yapmadı' dediler. Ben de 50 bin avukatı çağırırım, demiştim. 'Yanlış yapmadı' dedikleri için kimseyi çağırmadım. Sonra önceden kararlaştırdığımız gibi otelin 8'inci katına gittik. En az 50-60 kişi vardık. Herkes oradaydı, parti genel merkezinden sonuçları istedik. 'Kayseri ne oldu? Kastamonu ne oldu? Edirne ne oldu?' diye. Bir müddet sonra CHP'nin sistemi çöktü. Bana bilgi veremiyorlar. İkinci tura kaldık mı, kalmadık mı; sonuç yok. Sonuç olmayınca sokağa çıksam desem ki 'İkinci tura kaldı', elimde belge yok, 'Kalmadı' desem belge yok. Moral sıfır, sistem çökmüş, beni bırakmışlar yüzüstü. Bu arada o sinirle İsmail Küçükkaya'ya 'Adam kazandı' diye mesaj attım, doğru. O sinirle attım, ben de insanım. Parti yöneticilerine soruyorum; 'Siz sandıklara gözlemci koydunuz mu? Türkiye'de 188 bin sandık var. Her bir sandığa gözlemci koyduk' dediler. Seçim bittikten sonra YSK'ya mektup yazdım. CHP gerçekten sandıklara gözlemci koymuş mu? Yüksek Seçim Kurulu'ndan bana gelen mesajda, AK Parti 181 bin 231 sandığa gözlemci bildirmiş. CHP 175 bin 661 sandığa gözlemci bildirmiş. Onların da bir kısmı görev yapmamış, 168 bin 962 kişi gitmiş" dedi

Muharrem İnce, esnaf ziyaretinin ardından Keşan ilçesine gitmek üzere kentten ayrıldı.

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