Muharrem İnce: 'Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir oy çıkıyor'

PARTİSİNİN Bahçelievler İlçe Teşkilat Binasını ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada yaptığı açıklamada CHP'nin ittifak kurduğu partileri hedef alarak "Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir oy çıkıyor. Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim söz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ilk olarak Bayrampaşa Demirkapı Caddesi'nde partililerle birlikte yürüdü, vatandaşları ve esnafı selamladı. Daha sonra partisinin Bahçelievler ilçe teşkilat binasına gelen İnce burada halka seslendi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği program miting havasında geçti.

"İTTİFAK KURDUĞUN PARTİLERİN OYLARI SIFIR ÇIKIYOR"

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Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023