Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ve öğrencilerle bir araya geldi - Haberler

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Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ve öğrencilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ve öğrencilerle bir araya geldi

Denizli'ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından pazarda esnaflarla bir araya geldikten sonra üniversiteli öğrencilerle buluştu.

Denizli'ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından pazarda esnaflarla bir araya geldikten sonra üniversiteli öğrencilerle buluştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Sabah saatlerinde bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, ardından sektör temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Denizli Barosu Başkanlığı'nı da ziyaret eden İnce, Merkezefendi ilçesinde bulunan Servergazi Kapalı Pazaryeri'ne giderek esnaflarla konuştu. Burada vatandaşlarla da sohbet eden İnce, Pamukkale Kınıklı Kampüsü'ne geçti. Yolda yürürken kafede oturan öğrencilerle de şakalaşan İnce, kendisini bekleyen öğrencilerin yanına giderek toplu fotoğraf çektirdi. Ardından İnce ziyaretini tamamlayarak Denizli'den ayrıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Denizli, Politika, Haberler

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