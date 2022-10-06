Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürme

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu kompleksini AŞ artık. İnsanları olmayan bir sorun üzerinden ayrıştırma. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürme. Ufak hesaplarla başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma. Senin Erdoğan'dan ne farkın var? Hiçbir farkın yok" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, 'Halk Buluşması' ziyaretleri kapsamında geldiği Kırşehir'de basın mensuplarına açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamalarına değinen İnce, "Ana muhalefetin genel başkanı bir anda gündemi değiştirdi. Kapanmış, çözülmüş bir sorun. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de çocuklar yanıma geldiler, fotoğraf çekinmek istediler. Benim çocuğumdan ufak bunlar. İkisi başörtülü biri açık. Fotoğrafımızı çektirdik, hiçbir problemleri yok. Toplum bunu çözdü ama ne yazık ki bir anda hayat pahalılığı, her şey unutuldu. Yeniden bir sorun varmış gibi gündeme geldi. Sayın Kılıçdaroğlu sıkıştığı zaman Erdoğan, imdadına yetişiyor; Erdoğan sıkıştığı zaman ise Kılıçdaroğlu imdadına yetişiyor" dedi.

Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının kendisi olduğunu söyleyen İnce, "Bu millet bana 100 bin imza verirse cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Diğerleri gibi bizim partimizin grubu olmadığı için 20 milletvekili olmadığı için biz kolay aday olamıyoruz. İktidara sesleniyorum; imza vermeyi kolaylaştırmanız lazım. İlla seçim kuruluna gitme şartını kaldırmak lazım. Her işlemi e-Devlet üzerinden yapıyoruz. Neden bunu da e-Devlet üzerinden yapmıyoruz.? Bir diğer istemim de cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerle de televizyonlarda tartışmak istiyorum. F-16, F-35, S-400, ekonomi, doğal gaz, mazot, tarım; bunları televizyon ortamlarında onlarla tartışmak istiyorum" dedi.