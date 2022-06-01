Muharrem İnce'den Bahçeli'ye ziyaret - Haberler

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Muharrem İnce'den Bahçeli'ye ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Politika
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MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP'den yapılan bilgilendirmede, "Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişlerdir" denildi. MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye genel başkan yardımcıları da katıldı. Görüşmeye ilişkin görüntü ve fotoğraf paylaşımı yapıldı.

Demirören Haber Ajansı / Politika

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