Üye Girişi
Haberi Paylaş
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

Politika Haberleri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme dilekçesini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletti. İnce'nin adaylıktan çekilme sebebi parti genel merkezi önünde yaptığı açıklamada 'Bunu memleketim için yapıyorum' şeklinde ifade etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme dilekçesini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün parti genel merkezi önünde yaptığı açıklamada; ""Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum" açıklamasını yapmıştı.

İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme dilekçesi, parti Genel Başkan Yardımcısı Kayhan Yüreğir tarafından bugün YSK'ye iletildi.

Kaynak: ANKA / Politika

Yüksek Seçim Kurulu Memleket Partisi Muharrem İnce Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title