Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme dilekçesini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletti. İnce'nin adaylıktan çekilme sebebi parti genel merkezi önünde yaptığı açıklamada 'Bunu memleketim için yapıyorum' şeklinde ifade etti.