Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme dilekçesini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletti. İnce'nin adaylıktan çekilme sebebi parti genel merkezi önünde yaptığı açıklamada 'Bunu memleketim için yapıyorum' şeklinde ifade etti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme dilekçesini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün parti genel merkezi önünde yaptığı açıklamada; ""Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum" açıklamasını yapmıştı.
İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme dilekçesi, parti Genel Başkan Yardımcısı Kayhan Yüreğir tarafından bugün YSK'ye iletildi.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023