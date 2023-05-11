Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce, "Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İnce, son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini belirterek, "Sahte dekontlar, cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar; İsrailli porno sitesinden alıyor, benim kafamı koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor; ama ne yazık ki Türkiye'de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var. Böylesine iftira furyasını bu ülkede hiçbir siyasi görmedi. Benim böyle bir görüntüm yok ki, böyle bir ses kaydım yok ve özel hayat falan değil, bu iftira. Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet. Bu ülkenin savcıları, medyası, emniyeti benim itibarımı korumakla görevlidir" dedi.

Pazar günü sandığa gidileceğini hatırlatan İnce, " Memleket Partisi, Türkiye'nin geleceği için önemlidir, mutlaka o Mecliste olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli, DEVA'lı, Gelecekli var, bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Mecliste. Atatürkçülerin o Mecliste olması lazım. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisi'dir. Kim saldırırsa saldırsın; istedikleri kadar montaj kaset yapsınlar, istedikleri kadar montaj dekont yapsınlar, Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Bunu başarmalıyız. Bu atılan iftiralara; saraya giden CHP'liden başlayarak, 'saraydan para aldı, çekilemez' diyenlere, 'o görevini yapıyor, saraydan para aldı çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; bakın benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden bunlardan korktuğum yok. 45 gündür buna direniyorum zaten. En son geldikleri nokta 'o çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek' diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye 3'üncü bir seçenek önerdim. 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' dedim, 'ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan' dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" ifadelerini kullandı.