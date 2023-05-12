Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğine ilişkin dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından daha önce basımı yapılan oy pusulasında bir değişiklik olmayacak.