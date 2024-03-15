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Muharrem İnce: Biz ilkeli siyasetten yanayız

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da esnaf ziyaretinde bulunarak, ilkeli siyasetin önemini vurguladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz ilkeli siyasetten yanayız, duruşu olan, omurgalı bir siyaseti temsil ediyoruz." dedi.

İnce, Kızılay'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burak Hasar ve Çankaya Belediye Başkan adayı Veli Özçelik ile esnaf ziyaretinde bulundu.

Gönüllülerle birlikte yola çıktıklarını kaydeden Muharrem İnce, "Ne o kadar billboardlara paramız var ne o koca koca otobüslere paramız var. Kiralık, 20 yaşındaki otobüsümüzle geziyoruz." diye konuştu.

Milletin gönlüne seslenmeye çalıştıklarını belirten İnce, "Biz ilkeli siyasetten yanayız, duruşu olan, omurgalı bir siyaseti temsil ediyoruz. Çalışmaya devam, başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İnce, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Politika

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