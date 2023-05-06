MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bir partiye 223 bin lira üzerinden yardım yapamazsın. Kanun yasaklamış bir bakıyorsun bir dekont. Memleket Partisi'ne 5 milyon dolar bağış. ya bu yasak zaten bu kimin işi, bu FETÖ'cülerin işi. FETÖ'cüler sahte belgelerle koca bir orduyu dağıttılar. FETÖ'cülerin yaptığı bu sahte dekontları paylaşan zavallılar var" dedi.

"CHP'DEN AYRILACAKLARI KESİN"

Memleket Partisi Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da

"ERDOĞAN'IN ESKİLERİYE OLMAZ"

İnce, "Bu iktidarın 18 yılında Davutoğlu var, Babacan var. Bunlar ekonomi bakanı, genel başkan, başbakan, dışişleri bakanı. Suriyelilerin sorumlusu o, ekonomiyi yöneten o, şimdi bize Erdoğan'ın eskilerini kurtarıcı olarak yutturmak istiyorlar. Erdoğan'la da olmaz Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz. Biz Memleket Partisi olarak ne sağdan ve soldan, Atatürk'ün yolundan. Bir partiye 223 bin lira üzerinden yardım yapamazsın. Kanun yasaklamış bir bakıyorsun bir dekont. Memleket Partisi'ne 5 milyon dolar bağış. ya bu yasak zaten bu kimin işi, bu FETÖ'cülerin işi. FETÖ'cüler sahte belgelerle koca bir orduyu dağıttılar. FETÖ'cülerin yaptığı bu sahte dekontları paylaşan zavallılar var. Bunu birlikte çözeceğiz, dik durun mücadeleye devam edin" ifadesini kullandı.

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023