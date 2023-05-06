MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bir partiye 223 bin lira üzerinden yardım yapamazsın. Kanun yasaklamış bir bakıyorsun bir dekont. Memleket Partisi'ne 5 milyon dolar bağış. ya bu yasak zaten bu kimin işi, bu FETÖ'cülerin işi. FETÖ'cüler sahte belgelerle koca bir orduyu dağıttılar. FETÖ'cülerin yaptığı bu sahte dekontları paylaşan zavallılar var" dedi.

"CHP'DEN AYRILACAKLARI KESİN"

Memleket Partisi Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da

"ERDOĞAN'IN ESKİLERİYE OLMAZ"

GÖRÜNTÜ DÖNÜMÜ:

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023