Muharrem İnce, Ankara'da oyunu kullandı

CUMHURBAŞKANI adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da oyunu kullandı. İnce, "Ortada bir terör var. FETÖ var, PKK var, 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım" dedi.

Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte Çankaya ilçesi Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde 4617 numaralı sandıkta oyunu kullandı. İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisi hakkında sosyal medyada çıkan iddiaların iftira ve montaj olduğunu belirterek, "Almışlar porno sitesinden, benim kafamı yapıştırmışlar. Emniyet Genel Müdürlüğü bunu açıkladı; 'Bunlar sahte' dedi. Ortada bir terör var. FETÖ var, PKK var, 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım. Bunu görmüyor musunuz? Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Haysiyetimle şerefimle oynamayın. 17 kişi gözaltında. Kendimi, onurumu, şerefimi, Türk devletine emanet ettim. Mahkeme kararları ortaya çıkınca; EGM bulmuş zaten hepsinin sahte olduğunu. 50 gün bana ne yaşattılarsa Allah da onlara onu yaşatsın. Hayırlı olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin" diye konuştu.Muharrem İnce okuldan çıktığı sırada Memleket Partili bir grup ile karşı görüşlü bir grup arasında tartışma yaşandı. Polislerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

Görüntü dökümü:

- Oy kullanma

- İnce'nin açıklaması

- Tartışma

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Doğa Başak ÖZTÜRK- Umutcan ÖREN/ANKARA,