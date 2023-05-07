Muharrem İnce: AKP yeni vaatlerle milletimizin aklıyla alay ediyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP'yi 21 yıldır iktidarda değillermiş gibi daha önceki vaatleri yerine getirmişler gibi yeni vaatlerle ortaya çıkmalarını eleştirdi. İnce, "O nedenle ne cumhur ne millet, tek yol memleket diyoruz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP'yi 21 yıldır iktidarda değillermiş gibi daha önceki vaatleri yerine getirmişler gibi yeni vaatlerle ortaya çıkmalarını eleştirdi. İnce, "O nedenle ne cumhur ne millet, tek yol memleket diyoruz" dedi. İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyı da kınadı ve "Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen provakatif saldırıyı kınıyorum. Savaşa değil seçime giriyoruz. Bu tür provokasyonlara asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem ince, bu akşam TRT 1 TV'de propaganda konuşmasını yaptı.

İnce, "Bu iktidar döneminde liyakat ve ehliyetle makamla görev arasındaki bağ koparıldı. Partili olmak ve kayıtsız olarak biat etmek her görev için şart haline getirildi. Ortak akılla bilimle ve tarih bilinciyle yönetilmesi gereken devlet ayak üstü kararlarla ve günübirlik politikalarla idare edilir hale geldi. Türkiye'nin hiçbir sorununa çare olamayan bu iktidarın gitmesi şarttır. Ancak bu gitsin de yerine ne gelirse gelsin mantığı doğru bir mantık değildir" dedi.

İnce şunları söyledi:

"Biz ne iktidara karşı olduğumuz için teröristiz. Ne de bu muhalefeti eleştirdiğimiz için bölücüyüz. Türkiye, ölümle sıtma arasında tercih yapmak zorunda değildir. Milletimize üçüncü bir yol var demek için karşınızdayız. Muhalefetiyle iktidarıyla ülkeyi içinde bulunduğu duruma düşürenlerin, ülkeyi bu durumdan kurtarması beklenemez. İktidarın 21 yıldır iktidarda değillermiş gibi daha önceki vaatleri yerine getirmişler gibi yeni vaatlerle ortaya çıkmaları muhalefettekilerin daha önce defalarca seçim kaybetmelerine rağmen aynı yöntemleri kullanarak iktidarı devredeceklermiş gibi ortaya çıkmaları milletimizin aklıyla alay etmektir. O nedenle ne cumhur ne millet, tek yol memleket diyoruz.

"YENİDEN İNŞA POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE BAŞTA ANAYASA MAHKEMESİ'NDE REFORMLAR YAPACAĞIZ"

Yeniden inşa politikaları çerçevesinde başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere devlet kurumlarının tarafsız çağdaş ve demokratik denetim yapma yetkisini kullanabilmesi için gerekli düzenleme ve reformları derhal yapacağız. Demokrasimizi milli bütünlüğümüzü ve güvenliğimizi tehdit eden, FETÖ, PKK, Hizbullah, IŞİD ve benzeri bütün terör örgütlerine karşı tavizsiz mücadele edeceğiz. Depremlere hazırlanmayı en öncelikli işimiz olarak görüyoruz. Depreme dirençli binalar ve deprem dirençli yerleşim yerleri inşa edeceğiz."

İMAMOĞLU'NA YÖNELİK SALDIRIYI KINADI

Öte yandan Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğramasını da kınadı. İnce Twitter hesabında, "Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen provakatif saldırıyı kınıyorum. Savaşa değil seçime giriyoruz. Bu tür provokasyonlara asla boyun eğmeyeceğiz" mesajını paylaştı.