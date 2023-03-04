Muharrem İnce, 1 sene önce 3 Mart'ı işaret etmiş: Ayağa kalkacak ortalık, merak etmeyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının ardından, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında söyledikleri yeniden gündem oldu. İnce, "Önümüzdeki 3 Mart'ta görüşürüz, ayağa kalkacak ortalık, merak etmeyin." demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrıldı. Akşener'in çıkışı siyasetin bir numaralı gündem maddesi olurken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yaklaşık 1 sene önce katıldığı televizyon programında söyledikleri akıllara geldi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 3 MART'TA GÖRÜŞÜRÜZ

1 sene öncesinden, 3 Mart 2022 tarihini işaret eden İnce, ortalığın ayağa kalkacağını söylemişti. Muharrem İnce, "Önümüzdeki 3 Mart'ta görüşürüz. Ortalık ayağa kalkacak merak etmeyin, birinci parti olacağız. Bir dahaki 3 Mart'ta birinci parti olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İnce'nin 2022 yılına ait o ifadeleri sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. Video sosyal medyada defalarca kez izlendi.