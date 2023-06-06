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Muharebe Yönetim Sistemi NATO üyelerine tanıtıldı

Muharebe Yönetim Sistemi NATO üyelerine tanıtıldı

Politika Haberleri

Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda üst düzey NATO personeli ve üye ülke temsilcilerine yönelik Muharebe Yönetim Sistemi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda üst düzey NATO personeli ve üye ülke temsilcilerine yönelik Muharebe Yönetim Sistemi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, üst düzey NATO personeli ve üye ülke temsilcilerine yönelik Muharebe Yönetim Sistemi Tanıtım Faaliyeti icra edildiği belirtilerek, NATO üyesi ülke temsilcilerine Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Muharebe Yönetimi Sistemi hakkında brifing verildiği kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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