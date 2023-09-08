Muhammed Yılmaz Beşiri Kaymakamlığına atandı

Muhammed Yılmaz, Beşiri Kaymakamlığı görevine başladı. Hükümet Konağı önünde karşılanan Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş amirleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yaptı.