Muhalefet Partili Kadın Milletvekilleri Kadına Karşı Şiddete Dikkat Çekti

MUHALEFET partili kadın milletvekilleri, kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Meclis'te Eşitlik için Kadın (EŞİK) Platformu'nun öncülüğünde Meclis'e gelen kadınlar ile CHP, Yeşiller ve Sol Gelecek (Yeşil Sol) Partisi, Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) kadın milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi. CHP adına Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Yeşil Sol Parti adına Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, EMEP adına Sevda Karaca, TİP adına ise Sözcü Sera Kadıgil konuşma yaptı.

Burcu Köksal konuşmasında, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türk Medeni Kanunu ve Cumhuriyetle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara bahşettiği hakların korunması ve uygulanması için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Köksal, "Peki biz bu mücadeleyi kime karşı veriyoruz? Kürsü başında kadınların nerede kahkaha atıp atmayacağına karar vermeye kalkanlara, kadınların kaç çocuk doğuracağını belirlemeye çalışanlara, kadına yönelik şiddete ilişkin önerge verdiğimizde Meclis'te tüm elleriyle o önergeyi reddedenlere, kadınları sınıflandırmaya kalkanlara, işsizliği kadınların iş aramasına bağlayıp komik istatistikler çıkarmaya çalışanlara, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısında çıkanlara, Türk Medeni Kanunu'nu ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu tartışmaya açanlara karşı" dedi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da "Seçim sürecinde bizim haklarımızı, hayatlarımızı pazarlık konusu haline getirenler bu tabloya iyi baksın. Çünkü bu tablo Meclis'i tarihin en karanlık Meclis'i haline getirenlerle kadınların haklarını kolayca kadınların elinden alınacağını düşünenlere korku yaratan bir tablo" değerlendirmesinde bulundu.

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Bugün TBMM'de 81 ilden yüzlerce kadın burada. Sağıma soluma iyi bakın. Bugün önemli bir gün. Bugün önemli bir şeyi ilan ediyoruz. Bu Meclis kürsüsünden 3'lü, 5'li, 6'lı, 7'li erkek ittifakların muhabbetlerini dinlediğimiz yeter diye düşünüyoruz. Seçimi kaybeden erkeklerin suçunu kadınların sırtına yükleyen bu sisteme dur demek için buradayız" diye konuştu.

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya basın toplantısında, son aylarda cinayete kurban giden kadınların tek tek isimlerini saydı.