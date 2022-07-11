Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde parti üyeleri arasında yapılacak... Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde parti üyeleri arasında yapılacak oylamanın ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine geçecek kişinin 5 Eylül'de açıklanacağı bildirildi. Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde parti üyeleri arasında yapılacak oylamanın ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine geçecek kişinin 5 Eylül'de açıklanacağı bildirildi. - LONDRA İhlas Haber Ajansı / Politika Boris Johnson Eylül Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde parti üyeleri arasında yapılacak... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.