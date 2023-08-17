Muğla Valisi İdris Akbıyık, tebrik için çiçek yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yeni göreve başlaması nedeniyle tebrik için kendisine çiçek gönderilmemesini, bunun yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi. Vali Akbıyık, depremden zarar gören vatandaşlar için AFAD'a bağışta bulunulmasını istirham etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yeni göreve başlaması nedeniyle tebrik için kendisine çiçek gönderilmemesini, bunun yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi.

Valiler Kararnamesiyle Muğla Valisi olarak atanan Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla'da göreve başlamanın heyecanını ve gururunu yaşadığını belirtti.

Vali Akbıyık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Muğlalı hemşehrilerim. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder, tebrik için şahsıma çiçek gönderilmemesini, bunun yerine depremden zarar gören vatandaşlarımız için AFAD'a bağışta bulunulmasını istirham ediyor, selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."