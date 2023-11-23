Muğla Tarım İl Müdürü Saylak Gözyaşları İçinde Veda Etti

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, aday adaylığı için istifa etmeden önce görev süresini değerlendirdiği toplantıda duygusal bir veda konuşması yaptı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Muğla Tarım İl Müdürü Saylak gözyaşları içinde veda etti

MUĞLA - 2019 yılından bu yana Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü olarak görev yapan Barış Saylak, Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde aday adaylığı için istifası öncesi görev yaptığı 4 yıllık sürecin hesabını vererek gözyaşları içinde veda etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen 4 yıllık çalışmaların değerlendirildiği toplantıya üretici birlikleri temsilcileri, Ziraat Odası Başkanları ve diğer STK temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, dört yıllık görev süresi içinde birlikte çalıştığı Bakanlar, Bakanlık personeli, Valiler, kurum müdürleri, üretici birlikleri, oda başkanları ve kurum personeline teşekkür etti. Saylak, "11 Kasım 2019 tarihinde başladığım Muğla İl tarım ve Orman Müdürlüğü yolculuğumuzu bugün 22 Kasım 2023 tarihi itibari ile noktalıyorum. Son 110-15 yılda yapılmayan pek çok işi başarmanın, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü bir kurumsal yapı haline getirmenin haklı gururunu yaşıyorum. 2019 yılında başladığım Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinde hemen 15 Aralık tarihinde Muğla'daki bütün tarım paydaşlarımızı tüm üretici, odalar, Borsalar başkanlarımız ile birlikte ilk toplantımızı yaptığımızda bir hedef koymuştuk. Muğla bir turizm kenti olarak algılanıyor, Dünyadaki imajı bu. Ama oysaki aynı zamanda Türkiye için de, dünya için de çok önemli bir üretim merkezi, tarımsal üretim merkezi olduğunu ve potansiyeli olduğunu ilan etmiştik. Şunu hedef koymuştuk. Sadece turizmin başkenti değil, tarımın başkenti Muğla hedefi ile hep birlikte yola çıktık. Çok şükür ki, bugün gelinen noktada pek çok işi ve projeyi siz değerli paydaşlarımız ile yol arkadaşlarımız il gerçekleştirdik. Allah'a şükürler olsun. Bundan da büyük onur ve gurur duyuyorum. Bir Muğlalı ve Muğla'nın evladı olarak" dedi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, konuşmasının sonunda Tarım İl Müdürlüğü'nün kırmızı yeleğini çıkararak 'Artık bu üniformayı çıkarıyorum" dedi. Saylak, kürsüye eşi Aysel Saylak'ı davet etti. Görevi süresi içinde başta eşi olmak üzere personelinden helallik isteyen Saylak gözyaşlarına hakim olamadı ve eşine sarılarak gözyaşı döktü.