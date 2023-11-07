Muğla Şoförler Odası Başkanları Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür Etti

Muğla, Fethiye ve Seydikemer Şoförler Odası Başkanları, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz taşıma sorununu çözüme kavuşturması nedeniyle Başkan Osman Gürün'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Muğla Şoförler Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler Federasyonu Muğla UKOME Temsilcisi Arif Özer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaretlerinden sonra yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü taşımacılığı konusunda Büyükşehir Belediyesi ile hak edene hak ettiği kadar ödeme formülü üzerinde çok çalıştıklarını söyledi. Özer, şoför esnafını memnun eden projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e teşekkür etti.

Arif Özer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yıllardır süren 65 yaş üstü bedava taşımacılığı ile ilgili sorunlar her geçen büyümekteydi. Muğla'da Büyükşehir Belediyemiz ve 13 şoförler odası başkanı yaptığımız mutabakatla devletin ödediği 3 bin 375 TL'den sonra Büyükşehir şoför esnafımıza nasıl destek verebilir, araba başına mı, yolcu sayısına göre mi derken 1 yıl öncesi taşınan yolcu sayısının en yüksek oranı baz alınarak yıllık indi-bindi fiyatını hesap ettik. Bu arada kaç liralık yolcu taşıdıysa 3 bin 375 TL yolcu desteği çıktıktan sonra kalan kısmın tamamını Büyükşehir Belediyemiz tarafından şoför esnafımıza ödenecektir. 9 Kasım Büyükşehir meclisinden sonra Aralık 15'e kadar esnaflarımızın hesabına yatmaya başlayacak. Ülke genelindeki bu sorunu bazı belediyeler plakaya, bazıları araç kiralayarak çözüm bulmaya çalışırken en adaletli olacak şekilde yolcu taşımasına göre hak edene hak ettiği kadar formülü Büyükşehir Belediyemiz ile geliştirdik. Çok uğraştık, bu çalışmada büyük emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Dr. Osman Gürün'e teşekkür ediyorum."

"HEM ŞOFÖR ESNAFIMIZIN HEM VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Türkiye gündemini meşgul eden ücretsiz taşınma ile ilgili sorununun sevgi, hoşgörü ve güler yüzün şehri Muğla'da karşılıklı diyalog ve adaletli bir şekilde çözüldüğünü söyleyen Belediye Başkanı Osman Gürün, bu hizmetten yararlanan vatandaşların ve şoför esnafının da bu projeden memnun olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Başkan Gürün, "Ulaşım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarımız ve bu hizmetten evine ekmek götüren şoför esnafımız ücretsiz taşıma ve özellikle 65 yaş üstü yolcu taşımacılığı ile ilgili sorunlar yaşıyordu. Devletin şoför esnafına olan desteği ekonomik sıkıntılar, artan maliyetlerle yetersiz kalmaya başlamıştı. Ülkemizin bazı şehirlerinde şoför kooperatifleri ayın birkaç günü 65 yaş üstünü taşırız diye kararlar almaya başlamıştı. Bu sorunların Muğla'mızda yaşanmaması, vatandaşlarımızın mağdur olmaması, şoför esnafımızın da yanında olmak için şoförler odası başkanlarımızla görüştük ve destek projemizi hayata geçirdik. Kasım meclisimizden sonra Büyükşehir olarak şoför esnafımıza taşıdığı yolcu sayısına göre adaletli bir şekilde ekonomik destek sağlayacağız. Muğla'da büyük bir aileyiz ve sevgi, hoşgörü ve güler yüzün şehri Muğla'da yüzler hep gülecek. Şoförler Odası başkanlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.