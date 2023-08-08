Muğla'nın Milas ilçesindeki orman olayları hakkında genel görüşme önergesi kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği 'Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması' önergesi kabul edilmedi. Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, önerge kabul edilmedi.