Muğla merkezli operasyonda göçmen kaçakçılığı şüphelileri tutuklandı

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığını örgütlü olarak yaptığı belirlenen 10 şüpheli tespit edildi.

Muğla merkezli İzmir, Konya ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.