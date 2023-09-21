Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay Güven Tazeledi

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu 3'üncü Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Hayrettin Akay güven tazeledi.

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, "Federasyonumuzun en büyük amacı ilçe muhtar dernek başkanlarıyla birlikte vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri için gerekli kurumlarla bağlantıları sağlayıp hizmet akışını hızlandırmaktır. Demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olan, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara hizmet etmek adına görev yapan değerli muhtar arkadaşlarımla burada olmaktan çok mutluyum. Biz Muhtarlar Federasyonu olarak, il genelindeki tüm muhtarlarımızın ortak bir platformda buluşmaları ve organize hareket edebilmeleri için böyle bir federasyon kurduk" dedi.

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Yönetimi şu isimlerden oluştu. Başkan Hayrettin Akay olurken, Ulaş Bavut, Mehmet Çoban, Sami Akın, Niyazi Canözü, Mehmet Çoban, Ahmet Cemil Gündüz isimlerinden oluştu. - MUĞLA