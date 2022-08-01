Muğla haberleri! Muharrem İnce, partisinin Datça İlçe Teşkilatı'nın açılışına katıldı

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Datça İlçe Teşkilatı'nın açılışına katıldı.

?Datça'ya Gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti teşkilatının açılışını yaptıktan sonra, İlçe Başkanı Emine Anber Kanır ile birlikte, esnafı dolaşarak vatandaşlarla görüştü, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle objektiflere poz verdi. İnce, Datça İlçe teşkilatı binasının açılışında vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, iktidarı ve muhalefeti eleştiren İnce, 20 yıldır Türkiye'nin uçurumun kenarına getirildiğini, bütün bunlar olurken ise muhalefetin, iktidarla iş birliği yaptığını söyledi. İnce, "Marmaris'te inşaat mı yapacaksın? Ruhsatı belediyeden, ÇED raporunu bakanlıktan alacaksın. Rant iş birliği, bu rant iş birliği. Bunların ne iktidarı iktidar ne muhalefeti muhalefet" dedi.

Başaracağından kuşkusu olmadığını belirten İnce, "İnsanlık tarihi, mücadelelerle doludur. Bazı şeyler zaman alacaktır. Bütün Türkiye'yi karış karış dolaşıp anlatacağım. Onu konuşacak enerjimizde, yüreğimiz de var. Allah sağlık verdikçe, ben sizin sevilmeyen başınız, susmayan diliniz, bükülmeyen bileğiniz olacağım" diye konuştu.