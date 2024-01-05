Muğla'da yerel seçimlerde seçmen sayısı arttı, genel seçimlerden ise azaldı

Muğla'da 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısı 5 yıl önce yapılan yerel seçimlerdeki seçmen sayısına göre 79 bin 260 seçmen artış gösterirken, 2023 genel seçimlerinden bugüne kadar geçen 7 ayda 685 seçmen sayısı azaldı.

2023 Mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde Muğla'da oy kullanan seçmen sayısı 806 bin 442 kişi olurken, 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 805 bin 575 olarak kayıtlara geçti.

2023 genel seçim ile 31 Aralık'ta yapılacak yerel seçimler arasında geçen 7 aylık süre içinde Muğla'daki seçmen sayısı 685 kişi azaldı. Seçmen sayısındaki azalmanın deprem bölgesinden Muğla'ya gelen vatandaşların seçim sonrası tekrar yaşadıkları illere geri dönmelerinden kaynaklandığı öğrenildi. - MUĞLA