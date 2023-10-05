Muğla'da yapılan operasyonda 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 10 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 6'sı tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldıkları talimat ile yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Muğla, İzmir, Hatay ve Konya illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda göçmen kaçaklığı suçundan 10 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA