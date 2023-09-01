Muğla'da yapılan operasyonda 100 adet mermi ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Dalaman İlçesinde ikamet eden N.A. isimli şahsın ikametinde ve işyerinde yapılan aramada 100 adet mermi ele geçirildi. Adli işlemler başlatıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Dalaman İlçesinde ikamet eden N.A. isimli şahsın ikametinde ve işyerinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Dalaman İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ve bomba arama köpeği 'Vana' ile arama yapıldı.

Yapılan aramada, 100 adet mermi ele geçirilmiştir. Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemleri başlanılmıştır. - MUĞLA