Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önüne geçmek için sürdürdüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin 14-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak gerçekleştirdikleri operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda 5 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 22 şüpheliye de uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Yakalanan 27 şüpheliden 2'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan il genelinde düzenlenen operasyonlarda 37,77 gram skunk, 43,54 gram esrar, 0,92 gram kokain, 8,92 gram metamfetamin, 60 sentetik ecza, 7 adet ecstasy, 28 kök kenevir, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - MUĞLA