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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı

Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.